Tanzball „Youth Prom 2018 in Mutlangen

Seit März hat Mutlangen einen neu gegründeten Jugendbeirat. Acht Mitglieder im Alter zwischen 16 und 18 sind das bisher. „Aber wachsend“, sagt der Jugendbeirat Robin Kucher hoffnungsfroh. Jetzt plant das neue Gremium die erste große Veranstaltung für die Mutlanger Jugend.

Mit einem Tanzball am. Oktober präsentiert sich der frischgebackene Jugendbeirat erstmals mit einem großen eigenen Event. Den Termin haben sie absichtlich so gewählt, sagen Rhea Klein und Robin Kucher. „Dann können wir in den Tag der Deutschen Einheit reinfeiern.“ Der Ball ist mit „Youth Prom“ überschrieben, was auch klärt, für wen er gedacht ist. Was der Tanzball — am. Oktober, abUhr im Mutlanger Forum — so im Angebot hat, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

