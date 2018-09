Freitag, 14. September 2018

Alter Wein in neuen Schläuchen

Seit rund 15 Jahren finden im Schönblick immer nach dem Ende der Sommerferien die Israeltage statt. Alljährlich bereichern geladene Gastreferenten die Veranstaltung mit Vorträgen. In diesem Jahr sprach, im Anschluss an die Shabatfeier, der Beauftragte gegen Antisemitismus des Landes Baden-​Württemberg, Dr. Michael Blume.

Das Thema des Vortrages lautete „Alter Wein in neuen Schläuchen – Antisemitismus und seine neuen Erscheinungsformen“. Blume betonte zunächst: „Antisemitismus betrifft immer die ganze Gesellschaft.“ Wie Michael Blume Antisemitismus sieht, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

