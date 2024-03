Himmelsgarten erwacht aus Winterschlaf

Im Himmelsgarten Schwäbisch Gmünd beginnt die Saison. Der Waldklettergarten Skypark will schon an diesem Wochenende loslegen.

Dienstag, 12. März 2024

Thorsten Vaas

In ein ganz besonderes (Jubiläums-)Jahr startet der Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten im Stadtteil Wetzgau. Der Park war vor zehn Jahren Bestandteil der Rekord-​Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd mit mehr als zwei Millionen Besuchern. Eigentlich sollte das Areal nach diesem Event zurückgebaut werden – in ursprünglich landwirtschaftlich genutzte Wiesen-​, Weiden– und Ackerflächen. Doch das wäre wohl aufgrund der Gartenschau-​Investitionen ein Gmünder Sündenfall ersten Ranges geworden. Ortsvorsteher Johannes Weiß schätzt und würdigt vor allem das ehrenamtlich– bürgerschaftliche Engagement im Miteinander für Pflege und Fortbestand des Himmelsgartens, einschließlich der Betreuung des Waldentdeckerstegs mit der beliebten XXL-​Holzkugelbahn durchs Taubental hinab in die Stadt.





