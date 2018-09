Ostalb | Freitag, 14. September 2018 Freitag, 14. September 2018

Samstagsreportage: Ein Stück Traktor-​Geschichte erfolgreich restauriert

Fotos: hs

Ein exakt 90 Jahre alter und extrem seltener Mercedes-​Traktor steht in dieser Woche im Blickpunkt der Samstagsreportage der Rems-​Zeitung.

Fünf Jahre nahm dieses ganz besondere Restaurierungsprojekt des Freundeskreises des Bauern– und Technikmuseums Kiemele in Seifertshofen in Anspruch. Beim jüngsten Lanz-​Bullldog und Dampffestival wurde Premiere gefeiert: Der genauJahre alte Mercedes-​Benz Dieselschlepper Typ OE gehört fortan zu den Stars der Sammlung von Museumsgründer Eugen Kiemele und seinem Sohn Hans. Und ohne Panzerschlosser Richard Holz aus Gschwend-​Rotenhar wäre das Projekt nicht möglich gewesen. In ihrer Samstagsreportage berichtet die Rems-​Zeitung, was für ein Schmuckstück.

