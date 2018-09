Schwäbisch Gmünd | Freitag, 14. September 2018 Freitag, 14. September 2018

Wochenende: Kohle-​Ausstieg

Die Ferien sind vorbei, der Alltag hat uns wieder. Aber egal, ob Ferien oder nicht, die Leser/​innen der Rems-​Zeitung dürfen sich am Samstag auf die Wochenende-​Beilage freuen mit dem Titelthema: Kohle-​Ausstieg! Das Thema ist nicht neu, oder doch? Mit Kohle ist nämlich das Geld gemeint.

gut gemeint, aber nicht gut gemacht.“

Ansonsten die vielen Reiseseiten, die diese Woche erweitert wurden und die Beilage deshalb auch wieder 18 statt 16 Seiten hat. Wir wünschen viel Lesespaß und falls Sie durstig werden, gibt es als letzte Seite noch eine „bierige Seite“.



In Schweden wird Bargeld zum Auslaufmodell erklärt — adieu Bargeld! Für die einen eine logische Konsequenz der Digitalisierung, für die anderen: der letze Schritt in die Komplettüberwachung. Unser Thema bei Kind+Kegel: Vielfalt im Kinderbuch. Was wir unseren Kindern vorlesen, gestaltet ihre Lebenswelt mit: Wer sind die üblichen Helden?Wie werden Geschlechterrollen gezeichnet? Gibt es alleinerziehende Mütter und Väter? „Kinderbücher sind häufig

