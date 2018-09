Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 19. September 2018 Mittwoch, 19. September 2018

Königsturmstraße nachts gesperrt

Anlass für die Sperrung der Königsturmstraße in Gmünd im Bereich des Turms ist eine dringende Straßenbaumaßnahme, in deren Verlauf Leerrohre für wichtige Kabelverlegungen eingebracht werden müssen. Dafür ist eine Sperrung für den gesamten Verkehr in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 . September, ab 20 Uhr, bis Freitag, 21 . September, längstens bis 6 Uhr notwendig. Die Einmündung der Rosenstraße in die Königsturmstraße in Fahrtrichtung Glocke Kreisel ist frei, eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.

