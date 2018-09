Donnerstag, 20. September 2018

Freiwilligen-​Agentur für Organisationen und Einzelne

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Institutionen und Vereine suchen Freiwillige, die sich einbringen, Einzelne wären bereit mitzuarbeiten, wenn sie wüssten, an wen sie sich wenden sollten.

4

Klarer Fall: Eine „Freiwilligen-​Agentur“ kann hier hilfreich sein. Die Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement der Stadtverwaltung unternimmt ab dem. Oktober einen zweiten Anlauf. Die Freiwilligen-​Agentur ist so etwas wie der „Markt der Möglichkeiten“ in Permanenz. Die Freiwilligen-​Agentur hilft gewissermaßen beim Hineinkommen in die Stadtgesellschaft. Brücken werden gebaut zwischen Bürgerinnen und gemeinwohlorientierten Organisationen.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 19 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!