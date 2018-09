Schwäbisch Gmünd | Freitag, 21. September 2018 Freitag, 21. September 2018

Ausstellung „Bunt statt Grau“ im Rathaus

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Ein neues Projekt der Herzenswege wird ab 4 . Oktober für alle sichtbar im Gmünder Rathaus ausgestellt. Unter dem Titel „Bunt statt Grau“ präsentieren Senioren Bilder, die sie in einem Malkurs der Herzenswege gemalt haben und Dinge, die sie zu Hause geschaffen haben.

20

1

29

4

18

30

Arbeiten werden im. Stock im Rathaus bis. Oktober ausgestellt. Am. Oktober, umUhr wird Bürgermeister Joachim Bläse die Vernissage eröffnen. Die musikalische Begleitung übernimmt die Veehharfengruppe von St. Anna. Was die Ausstellung für die Seniorinnen und Senioren bedeutet, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!