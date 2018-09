Schwäbisch Gmünd | Freitag, 21. September 2018 Freitag, 21. September 2018

Kindergartenbedarfsplanung: Planungen laufen das ganze Jahr über

Jedes Jahr im Frühjahr wird in Gmünd eine Kindergartenbedarfsplanung erstellt, die als mehrseitige Drucksache in den Gemeinderat eingebracht und meist in wenigen Minuten verabschiedet wird. Für Klaus Arnholdt, Leiter des Amtes für Bildung und Sport, und seine Mitarbeiter ist die Bedarfsplanung für die U 3 – und Ü 3 -​Plätze in der Stadt ein Thema, mit dem sie das ganze Jahr über beschäftigt sind.

All die Wartelisten, die in den Kindergärten geführt werden, sprechen für sich. „Wir spüren insgesamt einen gehörigen Druck“, so Arnholdt im RZ-​Gespräch. Die Nachfrage nach Plätzen sei sehr stark. Von den Faktoren, die hierfür verantwortlich sind, berichtet die Rems-​Zeitung in der Freitagausgabe. Thema ist auch, wie die Stadt der Entwicklung Rechnung tragen möchte.

