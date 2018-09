Blaulicht | Montag, 03. September 2018 Montag, 03. September 2018

Cannabis-​Plantage in Eschach entdeckt

Foto: Rems-​Zeitung

Eine Cannabis-​Plantage mit 70 Pflanzen in verschiedensten Größen hat die Polizei jetzt bei einem 52 -​jährigen in Eschach entdeckt und beschlagnahmt.

Im Zuge seit einiger Zeit angestellten polizeilichen Ermittlungen erließ das Amtsgericht Ellwangen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung einesJahre alten Mannes in Eschach. Dieser stand im Verdacht des unerlaubten Anbaus von Cannabis.Tatsächlich fand die Polizei im Zuge der Durchsuchung in der vergangenen Woche zwei Aufzuchtanlagen mit rundPflanzen, vom Setzling bis zur erntereifenMeter hohen Cannabispflanze. Zudem wurden über ein Kilo bereits abgeerntetes Pflanzenmaterial und synthetische Drogen in Pillen und Pulverform aufgefunden und beschlagnahmt.Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei, insbesondere zur Fragestellung des Handeltreibens, werden fortgesetzt.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 29 Sekunden.

