Tote Frau — Tatverdächtiger befindet sich nicht in Gmünd

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen wurde am Abend näheres zu der toten Person bekanntgegeben, die am Montagnachmittag in einer Wohnung in der Weststadt gefunden wurde.

Die Polizei wurde demnach am Montagnachmittag telefonisch informiert, dass in einer Wohnung in der Weststadt eine tote Person liegt. Als die Polizeibeamten die Wohnung betraten, fanden sie dort eine leblose Frau. Erste Untersuchungen ergaben, dass die Frau verstorben ist und möglicherweise bereits vor einiger Zeit zu Tode kam. Derzeit ist der Polizei bekannt, dass der Ehemann der Frau anderen gegenüber über deren Tod gesprochen haben soll und sich dabei selbst der Täterschaft bezichtigt habe. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Litauen. Die polizeilichen Ermittlungen werden fortgesetzt.

