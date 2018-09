Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 05. September 2018 Mittwoch, 05. September 2018

Der ADFC-​Fahrradklima-​Test ist der Zufriedenheits-​Index der Radfahrer in Deutschland. Über 120 000 Bürger/​innen ( 2014 : 100 000 ) haben 2016 das Fahrradklima in 539 Städten ( 2014 : 468 ) beurteilt. Per Fragebogen können Teilnehmer/​innen in diesem Jahr wieder beurteilen, ob beispielsweise Radwege im Winter geräumt werden oder ob sie sich sicher fühlen, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind.

Die Ergebnisse geben Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen lebensnahe Rückmeldungen zum Erfolg ihrer Radverkehrsförderung und nützliche Hinweise für Verbesserungen.Der ADFC-​Fahrradklima-​Test beleuchtet, wie es um die Fahrradfreundlichkeit in Deutschlands Städten und Gemeinden bestellt ist. Wo Städte beim Radklima punkten können und wo nachgebessert werden muss, können Radfahrende in der Umfrage beurteilen.Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat im Jahrim Vergleich mitStädten in der gleichen Größe (Einwohner nur Platzbelegt (Gesamtnote:) und sich im Vergleich zum Jahrleicht verschlechtert. Diesmal liegt der Fokus der Umfrage auf Kindern und Familien: Fünf Zusatzfragen checken, wie familienfreundlich Deine Stadt ist.Die Umfrage ist am. September gestartet und jedermann kann hier mitmachen.

