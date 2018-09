Ostalb | Mittwoch, 05. September 2018 Mittwoch, 05. September 2018

Längere Freibadsaison in manchen Bädern

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Noch einige Tage hält das Badevergnügen in den Freibädern der Region an. In Heubach und Gmünd blickt man ebenso wie in Schechingen und in Waldstetten durchweg positiv auf die zurückliegende Freibadsaison zurück. Die heißen Tage haben den Bädern mehr Besucher beschert als in den Jahren zuvor.

16

Und da die Wetteraussichten auch für diesen Monat gut aussehen, geht es in Gmünd in die Verlängerung. Welche Bäder nur noch diese Woche geöffnet haben und wo das Badevergnügen bis. September und vielleicht sogar darüberhinaus anhält, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 23 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!