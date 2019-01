Blaulicht | Donnerstag, 10. Januar 2019 Donnerstag, 10. Januar 2019

Ansprechen von Kind war unverdächtig

Galerie (1 Bild)

Im Raum Schwäbisch Gmünd machen derzeit Gerüchte die Runde, befeuert durch die Nutzung von Social-​Media-​Plattformen. Hintergrund dürfte ein gemeldeter Vorfall über ein mögliches verdächtiges Ansprechen eines Kindes sein, über den die Polizei Aalen am Dienstag berichtete.

Die Polizei hatte berichtet, dass ein bislang unbekannter Fahrer eines hellroten Pickup am Samstag um 10 : 30 Uhr in der Heubacher Straße in Bartholomä ein 12 Jahre altes Mädchen in möglicherweise verdächtiger Weise angesprochen hatte.

Der Fahrer des gesuchten roten Pickups hat sich zwischenzeitlich bei der Kripo Aalen gemeldet. Die Bewertung ergab, dass keinerlei Gefahr von dem Mann ausging und er das Mädchen aus einer gutmütigen Motivation heraus und eben nicht verdächtig angesprochen hatte. Ein strafbares Verhalten liegt ebenfalls nicht vor.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 29 Sekunden.