Blaulicht | Donnerstag, 10. Januar 2019 Donnerstag, 10. Januar 2019

Neuer Polizeichef: Vorbildliche Blaulicht-​Zusammenarbeit im Raum Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Der neue Leiter des hiesigen Polizeireviers, Gerald Jüngel, ist voll des Lobes über die vorbildliche Blaulicht-​Zusammenarbeit im Raum Schwäbisch Gmünd. Das sagte er in einem Gespräch mit der Rems-​Zeitung anlässlich seiner ersten 100 Tage als Polizeichef der Stauferstadt.

100

Er, Jüngel, sei in dieser ersten Zeit seiner neuen Aufgaben praktisch täglich immer wieder angenehm überrascht worden, wie gut und vertrauensvoll das Miteinander vor allem mit den Gemeinde– und Stadtverwaltung funktioniere. Beispielhaft betont er den kurzen Draht zur Gmünder Stadtverwaltungen und nennt namentlich Bürgermeister Dr. Joachim Bläse als zuständigen Dezernenten für das Sicherheitswesen und dessen Team vom Ordnungsamt unter Leitung von Gerd Hägele. Gerald Jüngel wörtlich: „Also dieser Bläse ist echt eine Wucht. Wenn ich den anrufe oder anmaile bekomme ich sofort eine Antwort.“ Der Polizeichef über den Gmünder Bürgermeister schmunzelnd weiter: „Mir ist rätselhaft, wann der überhaupt mal schläft.“ Mit kurzen Drähten und vertrauensvoller Zusammenarbeit gelinge es bei anstehenden Problemen immer wieder, schnelle und unbürokratische Lösungen zu finden. Entsprechend funktioniere das im Raum Schwäbisch Gmünd auch mit anderen Verwaltungen und Behörden. Da mache die Arbeit richtig Freude. Gerald Jüngel lobt in diesem Zusammenhang auch den ausgeprägten Gmünder Teamgeist aller Blaulicht– beziehungsweise Hilfsorganisationen. Dies habe er auch auf seinem letzten Dienstposten als Revierleiter in Ellwangen so erleben dürfen. Doch er wisse aber auch aus anderen Städten, dass dies keine Selbstverständlichkeit, sondern oft verbesserungswürdig sei. Den ausführlichen Bericht über die erstenTage des neuen Gmünder Polizeichefs gibt’s am Donnerstag in der Rems-​Zeirtung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 60 Sekunden.