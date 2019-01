Ostalb | Sonntag, 13. Januar 2019 Sonntag, 13. Januar 2019

Auf der Touristikmesse CMT: Remsi und die Gartenschau im Blickpunkt

Am Samstag hat die weltgrößte Touristikmesse CMT in Stuttgart ihre Pforten geöffnet. Zu den gefragten „Stars“ gehören die Akteure der anstehenden Remstal-​Gartenschau, ganz besonders natürlich das Maskottchen Remsi.

Der Remstal-​Stand war gleich von Beginn an stark umlagert. Der Dauerkartenverkauf für die Gartenschau läuft auf Hochtouren. Doch nicht „nur „dieGartenschau-​Kommunen sind auf der riesigen Publikums– und Leitmesse für das neue Touristikjahr vertreten, sondern die gesamte Gmünder Region. Weiterhin wird der Markenbegriff „Stauferland“ gemeinsam mit Göppingen und anderen Stauferorten sehr gepflegt. Und die Werbekampagne „Zwischen Wald und Alb“ umschließt alle Gemeinden rund um Schwäbisch Gmünd, was auch beim Messeauftakt durch die Präsenz etlicher Bürgermeister betont wurde. Mehr zum betont interkommunalen Messeauftritt am Montag in der Rems-​Zeitung.

