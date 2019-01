Ostalb | Sonntag, 13. Januar 2019 Sonntag, 13. Januar 2019

Lorch: Gemeinde– und Begegnungszentrum „Harmonie“ eingeweiht

Fotos: Marcus Menzel

Am Sonntag, 13 . Januar, wurde das neugestaltete und umgebaute Gemeinde– und Begegnungszentrum „Harmonie“ in Lorch eingeweiht. Im Mittelpunkt standen ein Gottesdienst, ein Sektempfang mit Imbiss, ein Festakt mit Grußworten sowie ein Feuerwerk in den Abendstunden.

Zahlreich kamen die Besucher in die neugestaltete „Harmonie“ beim Lorcher Bahnhof. Nach dem Gottesdienst umUhr, der von Gemeinschaftspastor Martin Luitjens geleitet wurde, bestand die Möglichkeit, sich bei einem Snack oder einem Getränk zu erfrischen, ehe ein Festakt mit Grußworten folgte. Dannach bestand nochmals die Gelegenheit, sich bei einem Imbiss umzuschauen. Mit Einbruch der Dunkelheit gab’s dann noch ein Feuerwerk. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag,. Januar.

