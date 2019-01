Ostalb | Montag, 21. Januar 2019 Montag, 21. Januar 2019

Kindermusical „ 1000 Farben hat die Welt“ in Ruppertshofen

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Bunt und fröhlich ging es am Samstag, 19 . Januar, in der Erlenhalle in Ruppertshofen zu. Die „Ruppertshofener Singvögel“ präsentierten einem begeisterten Publikum das Kindermusical „ 1000 Farben hat die Welt“, von der unübersehbaren Freude am Spielen und am Singen ließen sich auch die Besucher gerne anstecken.

21

Die Verantwortlichen für die Musical-​Aufführung hatten es sehr gut verstanden, alle Kinder in die Handlung gemäß ihren Fähigkeiten einzubeziehen, was vermutlich bei einer Altersspannweite von fünf bis dreizehn Jahren gar nicht so einfach ist. Was dabei heraus kam, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 23 Sekunden.