Neue B29 bei Mögglingen: Einweihung im Frühjahr wird ein Riesenfest

Ostalb | Mittwoch, 23. Januar 2019 Mittwoch, 23. Januar 2019

Neue B 29 bei Mögglingen: Einweihung im Frühjahr wird ein Riesenfest

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Die neue B 29 bei Mögglingen strebt ihrer Fertigstellung entgegen. Vor allem die lärm– und abgasgeplagten Menschen der Gemeinde atmen auf.

35000

Die Bundesstraße durchschneidet bislang mit einem Aufkommen vonFahrzeugen pro Tag die Gemeinde Mögglingen. Seit vielen, vielen Jahren kämpfen die Mögglinger für ihre Ortsumgehung. Die Einweihung jetzt im Frühjahr gibt ein Riesenfest, so prophezeit Bürgermeister Adrian Schlenker. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 17 Sekunden.