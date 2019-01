Blaulicht | Donnerstag, 24. Januar 2019 Donnerstag, 24. Januar 2019

Wohnhausbrand Abtsgmünd: Schaden im sechsstelligen Bereich

Beim Großbrand in Abtsgmünd in der Nacht zum Donnerstag ist nach vorläufigen Angaben der Polizei ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

Das betroffene Gebäude in einer reihenhausartigen Zeile ist zerstört. Doch der Feuerwehr gelang es, die unmittelbar angrenzenden Häuser zu retten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Dachgeschoss des Wohnhauses bereits in hellen Flammen. Feuerwehrleute retteten beziehungsweise evakuierten mehrere Bewohner aus dem brennenden Gebäude. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehren aus Abtsgmünd mit Abteilungen sowie aus Aalen und des Rettungsdienstes hatten auch mit extremen Wetterbedingungen zu kämpfen. Ausführlicher Bericht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

