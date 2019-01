Sport | Sonntag, 27. Januar 2019 Sonntag, 27. Januar 2019

VfR Aalen verpflichtet Andrist und Königsmann

Galerie (2 Bilder)

Fotos: VfR Aalen

Der Fußball-​Drittligist VfR Aalen hat kurz vor dem Auftakt in die restliche Rückrunde am Montag, 19 Uhr, daheim gegen die SpVgg Unterhaching mit Mittelfeldspieler Stephan Andrist vom Ligakonkurrenten SV Wehen Wiesbaden und Torhüter Timo Königsmann (SpVgg Greuther Fürth) zwei Neue verpflichtet.

31

2017

120

3

30

2020

37

96

21

21

Vom SV Wehen Wiesbaden wechselt Mittelfeldspieler Stephan Andrist nach Aalen. Der-​Jährige absolvierte seine fußballerische Ausbildung beim FC Thun, bevor er zum FC Basel wechselte. Nach einem Leihgeschäft mit dem FC Luzern lief der Schweizer für den FC Aarau auf und wechselte anschließend erstmals nach Deutschland.Zwei Jahre lang trug der dreimalige Schweizer Meister das Trikot des FC Hansa Rostock, bevor er im Sommernach Wiesbaden transferiert wurde. Für diese beiden Vereine lief AndristMal in der. Liga auf.„Stephan ist als extrem torgefährlicher Offensivspieler eine sofortige Verstärkung für jeden Drittligisten“, sagte VfR-​Cheftrainer Argirios Giannikis im Rahmen der Vertragsunterzeichnung. „Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel nach Aalen geklappt hat und bin hochmotiviert, da ich unbedingt Spielpraxis sammeln und dem Verein im Kampf um den Klassenerhalt helfen möchte“, äußerte sich Andrist. „Wir begrüßen Stephan ganz herzlich in Aalen und sind froh, dass wir ihn für unseren Verein begeistern konnten“, erklärte Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport des VfR. Andrist erhält bei den Schwarz-​Weißen einen Vertrag bis zum. Juniund die RückennummerDie zweite Neuverpflichtung des VfR Aalen ist Timo Königsmann. Der Torwart stand zuletzt bei der SpVgg Greuther Fürth unter Vertrag und wurde in der Jugend beim Bundesligisten Hannoverausgebildet. Der ehemalige Jugendnationalspieler war bereits im Trainingslager des VfR in Belek dabei und hinterließ dort einen guten Eindruck. „Wir sind nach seiner Abreise weiterhin mit Timo in Kontakt geblieben und freuen uns, dass wir ihn hier in Aalen begrüßen dürfen. Timo hat eine gute Ausbildung genossen und passt in unsere Torhüter-​Philosophie, zudem ist er sofort einsatzbereit“, so der Aalener Torwarttrainer Erol Sabanov. „Da sich unsere beiden Ersatztorhüter Matthias Layer und Raif Husic verletzt haben, war es absolut notwendig, einen weiteren Schlussmann zu verpflichten. Dass es nun mit einem Kaliber wie Timo geklappt hat, ist für uns natürlich umso erfreulicher “, sagte Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport des VfR. Der-​Jährige erhält bei den Schwarz-​Weißen die Rückennummerund einen Vertrag bis zum Saisonende.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 93 Sekunden.