Ostalb | Sonntag, 06. Januar 2019 Sonntag, 06. Januar 2019

Genügend Schnee in den höheren Lagen

Fotos: ur + pr

Die starken Schneefälle am Samstag haben für die Öffnung der Skilifte gesorgt. Für Autofahrer und den kommunalen Dienst war es eine Herausforderung. Auf dem Rechberg zum Beispiel war man fast den ganzen Tag damit beschäftigt, die Straßen zu räumen. Die Regenfälle am Samstagabend haben in tieferen Lagen aber ihr übriges getan, den Schnee beseitigt oder zu Matsch verarbeitet.

Der Skilift in der Winterhalde ist geöffnet. Unter der Woche von 14 bis 21 Uhr und am Wochenende von 09 . 30 bis 17 . 00 Uhr. Das Skischulteam steht schon in den Startlöchern. Mittwochs gibt esje nach Schneelage den Zwergerlkurs für Kinder von 2 – 5 Jahre an. Am Wochenende finden Ski– und Snowboardkurse für Kinder/​Anfänger jeweils ab 13 . 00 Uhr bis 15 . 30 Uhr satt. Die Anmeldung erfolgt vor Ort bis 30 Minuten vor Kursbeginn. Für alle Großen und Kleinen hat auch der Snowpark Degenfeld geöffnet.

Aktuelle Information vom 06 . 01 . 2019

Das Skizentrum Hirtenteich muss auf Grund der starken Regenfälle heute geschlossen bleiben.

Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Redaktion.

Lesedauer: 45 Sekunden.