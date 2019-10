Heubacher Regionaltage

Galerie (14 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Anlässlich der 8 . Heubacher Regionaltage hatte die Stadt Heubach und der Gewerbe– und Handelsverein ein umfangreiches Drei-​Tage-​Programm auf die Beine gestellt. Ins Wochenende startete man am Donnerstag mit einer Stockbrotparty, um dann am Freitag den Kunsthandwerker-​Markt im Kulturhaus feierlich zu eröffnen.

Sonntag, 13. Oktober 2019

Gerhard Nesper

35 Sekunden Lesedauer



20

Dort präsentieren die Aussteller eine beeindruckende und vielfältige Handwerkskunst, angefangen von Drahtobjekten, Handweberei, Kindermode, Schmuck, Bastelarbeiten aus Papier und Holz bis hin zu individueller Mode, Skulpturen, Häkelmützen, Naturseifen, Keramik, Malerei und vieles andere mehr, angefertigt und hergestellt von überKunsthandwerkern aus dem ganzen süddeutschen Raum. Der Samstag und der Sonntag standen dann ganz im Zeichen des Regionalmarkts rund ums Rathaus. Ziel und Zweck der Veranstaltung war es, wie Bürgermeister Frederick Brütting sagte, die Stärken der Region zu fördern, regionale Produkte zu präsentieren und ökologisches und gesundes ökonomisches Bewusstsein schaffen. Was den Besuchern alles geboten wurde steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

334 Aufrufe

8 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 41