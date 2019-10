Am Hospiz beginnt der Rohbau

Das Bauschild wurde schon im Juli enthüllt, jetzt sind die vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen und ab Montag beginnt der Rohbau am Hospiz, das in der Nachbarschaft und auf dem Areal des Klosters der Franziskanerinnen an der Bergstraße entsteht und mit ihm in Verbindung steht.

Dienstag, 15. Oktober 2019

Reinhard Wagenblast

Damit schlagen die Schwestern ein neues Kapitel ihrer Geschichte auf. Und sie machen ein Angebot, für welches der Bedarf vorhanden ist: Eine Herberge, in der schwerstkranke und sterbende Menschen mit ihren Angehörigen begleitet werden, ein Ort der Begegnung und der professionellen Unterstützung, der auch ein seelsorgerisches Angebot macht, wenn es gewünscht wird.





