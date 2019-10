Ohne Vorstand droht dem Untergröninger Heimatverein die Auflösung

Galerie (1 Bild)

Foto: fa

Im Jahre 2008 hat der Heimatverein im Südflügel des Untergröninger Schlosses eine neue Heimat gefunden. Seitdem ist vieles geschaffen worden. Es wäre jammerschade, wenn die ganze Arbeit von engagierten Helfern letztendlich umsonst gewesen wäre. Leider konnte die letzten Jahre kein Vorstand mehr gefunden werden. Dem noch im Amt stehenden zweiten Vorsitzenden Reiner Jungkeit blieb nichts anderes übrig, als die Auflösung des Vereines zu beantragen.

Mittwoch, 23. Oktober 2019

Edda Eschelbach

44 Sekunden Lesedauer



1896

1925

400

2010

23

Vieles würde verloren gehen oder wieder unter dem Staub der Geschichte verschwinden. Im Parterre des Südflügels im Untergröninger Schloss befindet sich das Mittelsteinzeitmuseum mit Funden aus der Region, die Aufarbeitung der Ortsgeschichte. Im Obergeschoss werden in drei Bereichen unter dem Motto „Bilder aus Untergröningen“ heimatkundliche Exponate ausgestellt, der Nachlass des Künstlers Willo Rall aus Falschengehren sowie bisher nur teilweise vorgestellte alte Fotoplatten des ehemaligen Untergröninger Fotografen Georg Steiner aus den Jahrenbis. ÜberFotoplatten sind von diesem erhalten. Seit dem Jahrbesitzt der Verein zudem die alte Eisenbahnbrücke über den Kocher. Wie es um den rührigen Verein steht, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung am. Oktober.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Abtsgmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

58 Aufrufe

30 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 55