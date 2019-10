800 neue Bäume eingepflanzt

2019 ließ die Sparda-​Bank Baden-​Württemberg mit Unterstützung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald für jeden neuen Girokunden einen Baum in Baden-​Württemberg pflanzen. Insgesamt 20 000 Bäume wurden dieses Jahr auf diese Weise finanziert. Am Freitag kamen in der Nähe von Weiler einige weitere hinzu.

Freitag, 25. Oktober 2019

Nicole Beuther

Und kaum, dass der offizielle Teil mit Grußworten vorüber war, machten sich viele der kleinen und großen Gäste selbst an die Arbeit, griffen zum Spaten und pflanzten unter Anleitung einen Baum nach dem anderen. Jede helfende Hand war wertvoll, schließlich mussten insgesamt 800 Bäume eingepflanzt werden. Nur ein Bruchteil der Baumspenden für Gmünd.





Von der Pflanzaktion berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.



