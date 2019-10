Enkeltrick: 65 -​Jähriger aus Welzheim geschädigt

Insgesamt 24 Anzeigen gingen am Montag bei verschiedenen Dienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen wegen Betrugsversuchen ein. Die Täter versuchten hierbei ihr Glück sowohl mit der Enkeltrickmasche, als auch als falsche Polizeibeamte. Erfolg hatten die Betrüger damit leider bei einem 65 Jahre alten Mann aus Welzheim.

Dem Mann wurde am Telefon vorgegaukelt, dass seine Tochter für einen WohnungskaufEuro benötigen würde. Als der gutgläubige Mann angab, nicht so viel Bargeld zu besitzen, aber Goldbarren und Münzen mit einem entsprechenden Gegenwert zu haben, wurde dem Geschädigten suggeriert, dass diese auch als Sicherheit hinterlegt werden könnten. Anschließend wurde eine Übergabe der Wertgegenstände für den Nachmittag an eine Notarin vereinbart, da die angebliche Tochter keine Zeit habe, die Wertsachen persönlich abzuholen.GegenUhr erfolgte die Übergabe an eine Frau, die der Geschädigte als ca.Jahre alt, ca.cm groß mit schwarzen, lange Haaren beschrieb. Sie soll einen schwarzen Mantel mit Pelzkragen getragen und einen dunklen Teint haben.

