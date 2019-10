Was der Gmünder Gemeinderat zu 1000 geplanten Entlassungen bei Bosch AS sagt

Dass Bosch Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd weitere 1000 Arbeitsplätze abbauen will, ist für die Stadt ein herber Schlag. Auf die Folgen für die lokalen Zulieferer, für den Handel und schließlich auch für den städtischen Haushalt hat bereits OB Richard Arnold hingewiesen. Nun beziehen die Sprecher von sechs Gemeinderatsfraktionen Stellung.

Einhellig sehen sie verloren gegangenes Vertrauen in das Bosch-​AS-​Management und negative Auswirkungen auch für die Stadt Schwäbisch Gmünd. Was die Stadträte und Stadträtinnen über die geplanten Massenentlassungen sagen, steht am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

