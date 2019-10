Polizeihubschrauber retten rund um die Uhr Menschenleben

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch überflog ein Polizeihubschrauber das Gebiet um Untergröningen, um einen vermissten Jugendlichen zu finden. Und das ist kein Ausnahmefall. Die Hubschrauberstaffel der Polizei ist zum Beispiel im Ostalbkreis im Schnitt einmal täglich unterwegs um Menschen zu finden, die als vermisst gemeldet wurden.

Der junge Mann wurde schon seit Dienstagnachtmittag gesucht. Gegen Mitternacht, so Polizeisprecher Rudolph Biehlmaier, sei dann ein Hinweis gekommen, dass er sich wohl im Wald bei Untergröningen befinde. BisUhr war danach der Polizeihubschrauber unterwegs. Auch am Boden waren Einsatzkräfte auf der Suche. Gefunden wurde er gegen sieben Uhr am Mittwochmorgen – glücklicherweise unversehrt. In der Rems-​Zeitung erfahren Sie am. Oktober unter anderem, wann ein Hubschraubereinsatz für die Suche angefordert wird, und warum er die Betroffenen nichts kostet.

