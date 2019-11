Standortvereinbarung bei Bosch AS wackelt

Die Ankündigung von Bosch Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd, 1000 Arbeitsplätze abzubauen, geht durch alle Medien. Es geht dabei auch Einsparungen in der Höhe von 100 Millionen Euro. Betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. Stephanie Reuter, Leiterin Marketing– und Geschäftsstrategie-​Kommunikation bei Bosch AS, stand der Rems-​Zeitung Rede und Antwort.

Stephanie Reuter erläutert zum Beispiel, wie Bosch AS dazu steht, die Standortvereinbarung zu kündigen und damit den Weg für betriebsbedingte Kündigungen frei zu machen. Dies und weitere interessante Antworten von Bosch AS können Sie am. November in der Rems-​Zeitung nachlesen.

