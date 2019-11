20 Jahre Martinimarkt in Leinzell

Kein Regen, keine Sturmböen und auch kein Schneetreiben – zum Jubiläum des Martinimarkts in Leinzell lieferte der Wettergott Sonnenschein und milde Temperaturen. Entsprechend viel los war in den Geschäften, in der Halle und an den Marktständen.

Montag, 11. November 2019

Gerold Bauer

Dass zu einer perfekten Veranstaltung auch Gottes Segen gehört, kam beim ökumenischen Gottesdienst in der Kulturhalle zum Auftakt des Martinimarkts zum Ausdruck. Danach wurde den ganzen Tag über viel zum Anschauen, Ausprobieren und Genießen geboten. Auch die Feuerwehr war mit einer Schauübung am Programm beteiligt.



Den Bericht über die gelungene Veranstaltung findet man am 11 . November in der Rems-​Zeitung!



