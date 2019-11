Pflegemaßnahmen an der Rems

Unter der Regie des Landesbetriebs Gewässer im Regierungspräsidium Stuttgart und in Absprache mit Behörden und Verbänden des Naturschutzes haben an der Rems umfangreiche Pflege– und Auslichtungsmaßnahmen begonnen.

Dienstag, 12. November 2019

Heinz Strohmaier

Betroffen sind Uferabschnitte im Bereich der Weststadt (Höhe Hauberweg. Jahnstraße und Hotel Fortuna), nahe der B 29 (Höhe Sachsenhof) sowie Bereiche in und bei Hussenhofen (Benzfeld und an der Rupert-​Mayer-​Straße). Etwa drei Wochen werden die Arbeiten in Anspruch nehmen.



Hierbei wird das Flussbett von einem sogenannten Schreitbagger und auch mit Rückezügen befahren. An den bis zu 15 Meter langen Auslegern dieser Maschinen sind neben Greifarmen auch Kettensägen befestigt, um gezielt vor allem abgestorbene Bäume aus dem Uferbewuchs zu entfernen. Nahe von Bebauungen oder Brücken sowie an besonders großen Bäumen wird auch eine Firma mit sogenannten Industriekletterern zum Einsatz kommen. Diese Spezialisten werden die Bäume besteigen, um Geäst und Stämme von oben herab zu stutzen.

