Im Kinderlabor werden Grundschulkinder an Wissenschaft herangeführt

Foto: esc

Eine Verabschiedung, eine Übergabe und die Fortsetzung und Vorstellung eines sehr erfolgreichen Projekts – am Donnerstagnachmittag gab es im Schülerforschungszentrum viele Gründe für viele schöne Worte. Susanne Wiker wurde bereits Ende Juli nach 42 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet.

Donnerstag, 14. November 2019

Edda Eschelbach

Jetzt hat die Studiendirektorin auch die Leitung des Schülerforschungszentrums „Chem Tech“ in der Buchstraße in neue Hände gelegt. Claudia Richter ist Studienrätin und Lehrerin für Chemie, NWT und Geschichte am. Sie wird künftig das Kinderlabor leiten. Was es mit dem Kinderlabor auf sich hat, erfahren Sie am. November in der Rems-​Zeitung.

