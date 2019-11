Exhibitionist am Bahnhof

Ein unangenehmes Erlebnis für eine 15 -​Jährige an Gleis 1 am Gmünder Bahnhof: Ein unbekannter, älterer Mann verwickelte am Dienstagnachmittag gegen 16 : 30 Uhr die Jugendliche in ein Gespräch und onanierte währenddessen.

Freitag, 15. November 2019

Heinz Strohmaier

Der Gesuchte ist etwaJahre alt und etwaMeter groß. Er sprach Deutsch mit russischem Akzent, hat grauen spärlichen Haarwuchs und blaue Augen. Seine Haut ist faltig und braungebrannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Aalen unter der Rufnummer/​entgegen.

