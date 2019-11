Notlösung: Spraitbach eröffnet einen Waldkindergarten

Ab Juli 2020 hat Spraitbach keine Betreuungsplätze in Kindergärten mehr. Nun will die Gemeinde einen Waldkindergarten einrichten. Bis zu 20 Plätzen sind dort vorgesehen.

Nach Planungen der Gemeinde Spraitbach gibt es ab Julikeine freien Plätze mehr in bestehenden Kindergärten. „Im nächsten Jahr werden alle Plätze, inklusiver Notfallplätze belegt sein“, sagte Bürgermeister Johannes Schurr. Für erwartete Zuzüge von Familien mit Kleinkindern durch das Baugebiet Trögle VI und VII sei kein Puffer vorhanden. Deshalb habe nun der Betreuungsausschuss getagt und beschlossen, dass eine Waldkindergartengruppe im Kindergarten Wirbelwind eingerichtet werden solle. Ein Waldkindergarten biete sich allein aus finanziellen Gründen schon an. Nach Verordnungen brauche es hier keine Mindestgröße, ein Container werde die nächsten fünf Jahre kostenlos gestellt. Im Haushalt sollen dafürEuro eingestellt werden, das Gehalt für zwei neue Erzieherinnenstellen nicht inbegriffen. Zwei Betreuerinnen sollen die Kinder in einem Zeitraum zwischenUhr undUhr betreuen.

