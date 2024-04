In Spraitbach ist wieder Rocknacht

Foto: Schachfreunde Spraitbach

Erstmals seit mehr als 20 Jahren findet in der Kulturhalle Spraitbach wieder eine Rocknacht statt. Mit der Band „WildOne“ aus Lauchheim haben die Spraitbacher Schachfreunde eine Bühnengruppe aus der Region gewonnen, die für handgemachten Rock, Funk und Soul steht.

Dienstag, 02. April 2024

Benjamin Richter

Am Samstag, 6. April, um 19 Uhr öffnen sich die Türen der Kulturhalle für die Spraitbacher Rocknacht mit der Cover-​Band „WildOne“ aus Lauchheim. Nach mehr als zwei Jahrzehnten veranstalten die Schachfreunde Spraitbach wieder eine Rocknacht, wie sie vor allem Ende der 1990er Jahre in mehr oder weniger allen Hallen des Ostalbkreises üblich waren.

Das Orga-​Team hatte sich hierzu über viele Monate zahlreiche Bands angeschaut, mit einem Ergebnis: „WildOne“ hat überzeugt. Es sind elf Herzen, die für die Musik und speziell für handgemachten Rock, Funk und Soul schlagen und deren Rhythmen sich auf der Bühne zu einem gemeinsamen Herzschlag vereinen: eine außergewöhnliche Coverband aus dem Ostalbkreis.

Pure Leidenschaft und facettenreiches Können zeichnen die Formation aus und heben sie laut den Veranstaltern aus der Masse der Livebands deutlich heraus. Egal ob beim mehrstimmigen Gesang, in der vierköpfigen Brass-​Sektion, an den Drums, den Saiten oder den Tasten – sie lieben einfach, was sie tun.

Seit 2018 rocken die Musikerinnen und Musiker die großen und kleinen Bühnen Süddeutschlands. Dabei begeistern sie mit mitreißender Spielfreude und einer vielseitigen Liedauswahl, die unter die Haut und direkt ins Blut geht. Hits von AC/​DC, Journey, Queen, Chicago, Toto, The Blues Brothers, Jan Delay, Bruno Mars und viele weitere Klassiker haben die Musiker in ihrem Repertoire.

Die Schachfreunde Spraitbach und die Band „WildOne“ freuen sich auf eine tolle Rocknacht, in der alle Generationen herzlich willkommen sind. Der Eintritt ist ab 18 Jahren, es wird auch einen Barbetrieb geben. Einen Vorverkauf gibt es nicht, wer sicher in die Halle will, sollte daher früher kommen. Die Band startet mit ihrem Programm gegen 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.





