RZ-​Serie: Das Brauchtum in der Vorweihnachtszeit

Die Wochen vor Weihnachten sind eine ganz besondere Zeit, die von vielen Traditionen geprägt wird. Manches ist heute noch präsent, anderes scheinbar vergessen. In ihrer Adventsserie blickt die RZ auf das Brauchtum. Teil 1 ist dem Adventskranz gewidmet.

Freitag, 29. November 2019

Gerold Bauer

Dass erst in den 30 Jahren hier im Süden Deutschlands die Adventskränze in den Kirchen und Wohnzimmern Einzug hielten, glaubt man kaum – so sehr hat sich dieser vorweihnachtliche Brauch inzwischen etabliert. Das Symbol der Vorfreude auf die Geburt des Erlösers beinhaltet dabei sehr viel mehr als nur die vier Kerzen als Zeichen der vier Sonntage im Advent.





Welche Symbolik dem grünen Kranz mit den vier Kerzen inne wohnt, erklärt die RZ am 30 . November!



