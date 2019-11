Chemie-​Unfall in Schule in Ellwangen

Beim Chemieunterricht an einer Schule in Ellwangen in der Schwabstraße ist es am Dienstag kurz nach 11 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Dienstag, 05. November 2019

Heinz Strohmaier

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Eine Lehrerin und neun Schüler wurden dabei leicht verletzt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Andere Schulklassen sind nicht betroffen!

ERGÄNZUNG (aus dem Polizeibericht):





11

8

19

10

3

Bei einem missglückten Experiment im Chemieunterricht haben sich a zwei Lehrerinnen und zehn Schüler Verletzungen durch eingeatmete Dämpfe zugezogen. Kurz nachUhr hatte eine Lehrerin der. Klasse einer Schule in der Schwabstraße ein Experiment durchgeführt. Hierbei kam es zu einem Brand, wodurch Dämpfe freigesetzt wurden. Die Lehrerin konnte den Brand sofort löschen, setzte einen Notruf ab und verließ mit einer weiteren Lehrerin und insgesamtSchüler den Chemiesaal. Die Feuerwehr Ellwangen betrat mit Schutzausrüstung den Unterrichtsraum und führte Messungen durch. Hierbei wurden Schwefeldämpfe festgestellt. Der Raum wurde daraufhin gelüftet und konnte anschließend wieder freigegeben werden. Die Lehrerin, welche das Experiment durchgeführt hatte, wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Eine weitere Lehrerin undSchüler mussten vom Rettungsdienst und Notärzten vor Ort behandelt werden und konnten anschließend entlassen werden. Aufgrund der Aufregung wurde der Unterricht der gesamten Schule durch den Schulleiter eingestellt und die Schüler nach Hause entlassen. Die Polizei Ellwangen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Bei dem Unglücksfall waren die Feuerwehr Ellwangen mitFahrzeugen und der Rettungsdienst mit einem Leitenden Notarzt, zwei Rettungswagenbesatzungen und zwei Notarztfahrzeugen im Einsatz. Die Polizei war mit drei Streifenbesatzungen vor Ort.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

330 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 58