Weitere Urnenwand in Waldstetten

Foto: gn

Die Bestattungskultur wandelt sich seit einigen Jahren immer mehr von der Sarg– zur Urnenbeisetzung. Dies zeigt sich auch in Waldstetten. Denn seit der Erstellung der ersten Urnenwand sind mittlerweile zwei weitere entstanden. Derzeit wird die vierte mit weiteren 72 Nischen gebaut.

Mittwoch, 06. November 2019

Heinz Strohmaier

Während also nun in Waldstetten der nächste Urnenwandhof mit vier Wänden mit jeweilsNischen fürEuro gebaut wird, geht es in Wißgoldingen schon einen Schritt weiter. Dort ist neben der Sarg– und Urnenbeisetzung zudem eine Baumbestattung möglich. Dies soll in naher Zukunft auch in Waldstetten folgen. Sollte das Wetter die nächsten Tage so bleiben, wird der Urnenwandhof vermutlich bis nächste Woche fertiggestellt sein.

schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

