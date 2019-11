Deutsche Bahn oder „Go Ahead“ — welcher Anbieter ist besser?

Das Thema Zugverbindung auf der Remsbahn sowie „Go Ahead“ bewegt seit geraumer Zeit im Gmünder Raum die Gemüter – vor allem dann, wenn sich die Züge mal wieder nicht oder nicht zur richtigen Zeit bewegen! Welche Erfahrungen haben die Passagiere mit dem neuen Anbieter und dem Vorgänger „Deutsche Bahn“ gemacht?

Nicht zuletzt in sozialen Netzwerken aber auch in Leserbriefen gab es vor allem viele kritische Töne, dass sich jene Hoffnungen nicht erfüllt haben, die Bahnpassagiere in die Umstellung des Schienenverkehrs von Deutscher Bahn auf den neuen Anbieter „Go Ahead“ gesetzt hatten. Andere äußerten sich dergestalt, dass seither doch alles ganz gut läuft. Was stimmt denn nun?

