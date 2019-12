Bürgermeister Stöckle sieht Baugebiet in Iggingen nicht durch Fledermäuse gefährdet

Fast gelassen, aber auf jeden Fall besonnen, reagiert Bürgermeister Klemens Stöckle darauf, dass der NABU erhebliche Bedenken zum aktuellen Bebauungsplan für das Baugebiet „Sonnen-​Halden III“ vorbrachte. Die Ursache sind Fledermäuse. Doch das gefährde das Baugebiet nicht, sagt der Bürgermeister. Er hat auch schon ein paar Vorschläge anzubieten.

Mittwoch, 11. Dezember 2019

Edda Eschelbach

Durch die nun folgenden Prüfungen könne sich, so Stöckle, der Ablauf verzögern: Im Februarsollte der Bebauungsplan beschlossen werden, im März/​April die Ausschreibungen und die Erschließung beginnen. Ob diese Termine sich tatsächlich verschieben, kann auch Stöckle noch nicht sagen. In den nächsten Tagen werden Gespräche stattfinden mit dem Vorsitzenden desSchwäbisch Gmünd, Armin Dammenmiller. Der Bürgermeister hofft auf einen „Königsweg“. Vorschläge für die Fledermäuse hat er schon in petto. Welche das sind, können Sie am. Dezember in der Rems-​Zeitung lesen.

