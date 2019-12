Kinderzahlen in Waldstetten steigen — eine Regelgruppe fehlt

„Trotz riesiger Investitionen der Gemeinde geht der Kraftakt weiter!“ so Gemeindeoberinspektorin Claudia Kuhn bei der Vorstellung des Bedarfsplans Kinderbetreuung in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Waldstetten.

Freitag, 13. Dezember 2019

Nicole Beuther

Es bestehe weiterhin ein großer Bedarf an Krippenplätzen. In unbürokratischer Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde, dem Personal und der Kolpingjugend habe man im generalsanierten Kindergarten St. Barbara eine weitere Gruppe einrichten können. Dies verdeutliche, dass in der Gemeinde momentan eine Regelgruppe für Kinder ab drei Jahren fehle.







