Wie das originale Thai-​Curry auf den Gmünder Weihnachtsmarkt kommt

Fotos: esc

Wer auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt schon einmal von Steak, Grillwurst oder Glühwein abgeschweift ist, und Thai-​Curry in der Bocksgasse probiert hat, war mit Sicherheit verblüfft, dass es bei Dario Geiger und Elisabeth Nelgen am Stand genauso schmeckt, wie das thailändische Original. Doch wie kam es, dass ein (in Straßdorf aufgewachsener) Koch vom Starnberger See und eine Architektin überhaupt einen Stand hier haben?

Dienstag, 17. Dezember 2019

Edda Eschelbach

Thai-​Curry, Waffel-​Lollies, Masala-​Chai und heiße Schokolade – zum zweiten Mal gibt es auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt den Stand von Dario Geiger und Elisabeth Nelgen. Vor einem Jahr, genau vier Wochen vor Weihnachten, hatten sie sich überlegt, einen Stand auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt zu betreiben. Sie fragten bei der Stadt nach und erhielten von Robert Frank die Antwort: Wenn sie bis in drei Tagen ein Konzept bringen mit etwas, das es bis dahin auf dem Markt nicht gibt, und wenn sie ihren eigenen Stand mitbringen – die städtischen waren so kurz vor dem Weihnachtsmarktschon alle ausgebucht – dann ja. Wie sie das alles in kürzester Zeit gemeistert haben, und woher sie ihre Rezepteideen nehmen, erzählen die beiden in der Rems-​Zeitung am. Dezember.

