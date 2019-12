Über 600 Führungen dieses Jahr in Gmünd

Mit Bauwerken aus acht Jahrhunderten steckt Schwäbisch Gmünd voller Geschichte. Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit, bekannte, aber auch entlegene Winkel der Stadt im Rahmen einer Führung neu kennenzulernen und zu entdecken. Nicht nur Auswärtige sind darunter, sondern vermehrt auch Gmünder. Dieses Jahr fanden über 600 Führungen statt.

Mit vier Stadtführungen fing vor vielen Jahren alles an, inzwischen gibt es die Möglichkeit, die Stauferstadt beiFührungen näher kennenzulernen. Ein echter Erfolgsgarant sind die Gästeführer. „Sie leben, was sie machen“, so Cornelia Steinbach (TM), die sich freut, dass in diesem Jahr bislang überFührungen stattgefunden haben. Neben einem großem Wissen – ausgebildet werden die Gästeführer beim Stadtarchivar – ist auch eine andere Eigenschaft wichtig: Die Freude am Umgang mit den Menschen. Der eine Besucher ist an Daten und Fakten interessiert, der andere will geschichtliche Details.

