Blaulicht | Sonntag, 10. Februar 2019 Sonntag, 10. Februar 2019

Verkehrsunfall bei Essingen

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag kurz nach 17 Uhr auf der B 29 zwischen Essingen und Mögglingen. Dort sind auf Höhe der Gärtnerei Welzel zwei Fahrzeuge frontal aufeinander geprallt. Eine Person ist schwer, eine Person leicht verletzt. Es gab Staus in beide Richtungen.

Hier die aktuelle Polizeimeldung: Am Sonntag gegenUhr befuhr derJahre alte Lenker einesBMW die Bvon Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen. Auf Höhe einer Gärtnerei geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommendenMercedes eines-​jährigen Fahrers. Der BMW-​Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, der Mercedes-​Lenker erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden summiert sich auf geschätzteEuro. Die Bwar im Bereich der Unfallstelle bis gegenUhr teilgesperrt.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 35 Sekunden.