Blaulicht | Samstag, 16. Februar 2019 Samstag, 16. Februar 2019

Essingen: Wieder Fahrerflucht

Es vergeht kein Tag, an dem die Polizei nicht nach einem flüchtigen Unfallverursacher suchen muss. So auch jetzt wieder in Essingen.

Ein unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Freitag,. Februar,. gegenUhr einen Verkehrsunfall in der Margarete-​Steiff-​Straße in Essingen. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss an den Unfall, bei dem er an einem Mercedes rundEuro Schaden verursachte, seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem Fahrzeug soll sich laut einem Zeugen um einen türkisfarbenen bzw. babyblauen Kombi handeln. Hinweise werden auf dem Polizeirevier in Aalen, Telefon/​entgegengenommen.

