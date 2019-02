Ostalb | Dienstag, 19. Februar 2019 Dienstag, 19. Februar 2019

Gögginger Johanniskirche bald wieder mit Kreuz

Nicht mehr lange, dann hat die Johanniskirche in Göggingen ihr Gerüst los. Pfarrer Uwe Bauer rechnet damit, dass in ein bis zwei Wochen die Arbeiten am Kirchturm abgeschlossen sein werden.

Dass aus einem zunächst relativ kleinen Schaden am Kreuz auf dem Kirchturm eine mehrmonatige Baustelle werden könnte, war zunächst nicht vorherzusehen. Der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Göggingen-​Leinzell erinnert sich: „Als der Flyer für die Kirche erstellt wurde, fiel auf, dass am Kreuz auf dem Turm eine Verzierung fehlte.“ Ein zweites Stück fiel ab während einer Baubegehung. Warum die Bauarbeiten dann doch viel auswändiger wurden, das können Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung nachlesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

