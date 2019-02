Ostalb | Freitag, 22. Februar 2019 Freitag, 22. Februar 2019

Turmkreuz der Gögginger Johanniskirche wurde angebracht

Galerie (3 Bilder)

Fotos: dw

Das Neue ist das Alte. Nachdem ein großes Teil vom alten Turmkreuz der Gögginger Johanniskirche im vergangenen Herbst abbrach und auf den Gehweg vor der Kirche fiel, wurde es schon allein aus Sicherheitsgründen notwendig das Kreuz abzunehmen.

1898

Seit dem Bau der Kirche im Jahrtrotzte es Wind und Wetter an dem wohl höchsten Punkt der Gemeinde. Und – obwohl der Zahn der Zeit gewaltig an der Schmiedearbeit genagt hatte – war es doch möglich, dieses alte Kreuz zu restaurieren und ihm zu neuem Glanz zu verhelfen. Von dem ganz besonderen Moment, als das Kreuz am Freitag angebracht wurde, berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 26 Sekunden.