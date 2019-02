Blaulicht | Samstag, 23. Februar 2019 Samstag, 23. Februar 2019

Illegales Autorennen in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Durch Zufall kam die Gmünder Polizei am frühen Samstagmorgen zu einem „illegalen“ Autorennen in der Lorcher Straße in Gmünd dazu und konnte dieses grob fahrlässige Verhalten unterbinden. Beide Fahrer müssen nun aber mit einer Anzeige und einer entsprechenden Strafe rechnen.

Ein-​jähriger Audi-​Fahrer und ein-​jähriger Opel-​Fahrer waren die Protagonisten, die sich am frühen Samstagmorgen in der Lorcher Straße vor den Augen einer Polizeistreife ein illegales Autorennen (ein „legales“ gibt es wohl nicht!) geliefert haben. Zunächst fuhren die beiden auf der Lorcher Straße hintereinander in stadteinwärtiger Richtung her. Plötzlich scherte der-​jährige Audi-​Fahrer zum Überholvorgang aus. Der-​jährige Opel-​Fahrer verhinderte dies, indem er sein Auto auf die Gegenspur lenkte und so den-​jährigen am Überholen hinderte. Dieser blendete daraufhin mehrfach auf und beide Fahrzeuge beschleunigten stark. Der-​Jährige versuchte nun rechts zu überholen, was wiederum durch den-​Jährigen verhindert wurde, indem er nach rechts steuerte. Kurz darauf wurde die wilde Jagd jäh durch die Polizeistreife unterbrochen und beide Fahrer müssen nun mit einer Strafanzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen rechnen.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 42 Sekunden.