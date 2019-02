Sport | Montag, 25. Februar 2019 Montag, 25. Februar 2019

TV Straßdorf verlängert mit seinem Trainerteam

Galerie (1 Bild)

Foto: TV Straßdorf

Der Fußball-​A-​Ligist TV Straßdorf stellt die Weichen für die neue Saison und hat mit seinem erfolgreichen Trainerteam Steffen Mädger und Ertac Seskir verlängert.

Steffen Mädger (links auf dem Bild) ist bereits in seiner zweiten Saison in Straßdorf tätig und wird die aktiven Fußballer auch in der nächsten Saison trainieren. Unterstützt wird Mädger durch Ertac Seskir, der ebenfalls ein weiteres Jahr seine Kickstiefel für den TVS schnüren und Mädger zudem weiterhin als Co-​Trainer unterstützen wird.Steffen Mädger freut sich, gemeinsam mit Ertac Seskir auch in Zukunft das junge Straßdorfer Team zu trainieren und seine Mannschaft taktisch und fußballerisch weiterzuentwickeln. Teammanager Jochen Hegele: „Wir sind stolz, dass wir uns frühzeitig mit unserem Trainerteam auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten. Uns ist Kontinuität auf der Trainerbank wichtig und Steffen Mädger und Ertac Seskir machen einen hervorragenden Job beim TV Straßdorf. Wir sind sicher, dass sie unsere Mannschaft auch in Zukunft weiter voranbringen.“ In der Kreisliga A I überwintern die Straßdorfer auf dem dritten Tabellenplatz.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 41 Sekunden.